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Англия. Премьер-лига

Представители «Арсенала» и «Лестера» встретятся обсудить трансфер Мэддисона

17 Августа 2021 • 17:37 Комментировать
Арсенал
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Челси
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«Арсенал» в течение длиетльного периода времени пытается договориться с «Лестером» по поводу трансфера полузащитника Джеймса Мэддисона.

Как сообщает британское издание Daily Express, только сейчас лондонцам удалось продвинуться в переговорах. Ходят слухи, что «Лестер» удовлетворило одно из предложений «канониров», а уже на следующей недели представители обоих клубов встретятся обсудить детали возможной сделки.

Transfermarkt оценивает потенциальный переход Мэддисона в 55 миллионов евро. Примечательно, что 24-летний англичанин неудачно провел прошлый сезон. К тому же, полузащитник не попал в окончательную заявку сборной Англии на Евро-2020.

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Лестер Арсенал Лондон Джеймс Мэддисон Трансферы футбола - лето 2021
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