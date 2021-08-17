Представители «Арсенала» и «Лестера» встретятся обсудить трансфер Мэддисона

«Арсенал» в течение длиетльного периода времени пытается договориться с «Лестером» по поводу трансфера полузащитника Джеймса Мэддисона.

Как сообщает британское издание Daily Express, только сейчас лондонцам удалось продвинуться в переговорах. Ходят слухи, что «Лестер» удовлетворило одно из предложений «канониров», а уже на следующей недели представители обоих клубов встретятся обсудить детали возможной сделки.

Transfermarkt оценивает потенциальный переход Мэддисона в 55 миллионов евро. Примечательно, что 24-летний англичанин неудачно провел прошлый сезон. К тому же, полузащитник не попал в окончательную заявку сборной Англии на Евро-2020.