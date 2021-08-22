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Англия. Премьер-лига

Пети: «Ничего не чувствую во время просмотра матчей «Арсенала»

22 Августа 2021 • 20:38 Комментировать
Арсенал
0:2
Челси
окончен
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Экс-футболист «Арсенала» Эммануэль Пети признался, что он испытывает чувство апатии, наблюдая за игрой лондонцев.

Бывший полузащитник «канониров» явно недоволен процессами, что происходят в столичном клубе. После провала в первом туре Премьер-лиги «Арсенал» вновь проиграл – 0:2 «Челси».

«Ничего не чувствую по время просмотра матчей при участии «Арсенала». Это больше не имеет для меня никакого значения. Я максимально абстрагирован от происходящего на поле.

Не понимаю, в чём заключается план Артеты? Клуб провернул чуть ли не самую масштабную трансферную кампанию нынешним летом. Я не согласен с их подписаниями», - заявил Пети в эфире RMC.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Эммануэль Пети Микель Артета
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окончен Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм 3.15 3.25 2.4
окончен Арсенал 0:2 Челси 4.3 3.8 1.8
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