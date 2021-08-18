Рамсдейл уладил детали личного контракта с «Арсеналом»

Аарон Рамсдейл, вылетевший в прошлом сезоне вместе с «Шеффилдом» в Чемпионшип, в скором времени может пойти на повышение.

Вратаря планирует подписать «Арсенал», который, согласно информации журналиста Николо Скиры, уже уладил все детали личного контракта с игроком. Сообщается, что англичанин подпишет 5-летнее соглашение с новым клубом.

Также различные британские СМИ утверждают, что президент «Шеффилда» не станет удерживать голкипера. Поговаривают, что стороны сойдутся на сумме близкой к 25 миллионам евро за трансфер Рамсдейла. Отмечается, что сам футболист собирается поторопить руководство в принятии решения.