Тухель назвал появление Лукаку в лондонском дерби «очень вероятным»

Наставник лондонского «Челси» Томас Тухель рассказал о предполагаемом составе своей команды на матч с земляками из «Арсенала».

В частности, специалист рассказал, сможет ли бельгиец Ромелу Лукаку, приобретённый у миланского «Интера», во второй раз за карьеру дебютировать за команду.

«На протяжении недели мы проводили тяжелые тренировки, последние семь дней вправду были загруженными. Сегодня планируется тренировка чуть более низкой интенсивности, а дальше посмотрим, как игроки подойдут к матчу. Лукаку, очень вероятно, выйдет со стартовых минут», - сказал Тухель в интервью Football London.

Матч «Арсенала» и «Челси» на «Эмирейтс» пройдет в воскресенье, 22 августа. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.