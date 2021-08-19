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Англия. Премьер-лига

«Арсенал» заплатит за Рамсдейла 30 миллионов фунтов

19 Августа 2021 • 21:03 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
...
Хаддерсфилд Таун
1.60 3.90 5.90
21.08 17:00
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Лондонский «Арсенал» пребывает в шаге от оформления трансфера голкипера «Шеффилд Юнайтед» Аарона Рамсдейла.

«Канониры» сумели согласовать со своими коллегами, представляющими Чемпионшип, сделку по переходу вратаря сборной Англии. Покупка Аарона Рамсдейла обойдется столичному клубу в 30 миллионов фунтов, о чём извещает источник Goal.

Стоит указать, что ранее сторонам долгое время не удавалось сойтись в вопросе цены на вратаря. Ожидалось, что клубы не смогут прийти к общему знаменателю.

Таким образом, вскоре у Бернда Лено появится достойный конкурент в борьбе за пост номер один в «Арсенале».

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Шеффилд Юнайтед Трансферы футбола - лето 2021 Аарон Рамсдейл
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