«Арсенал» заплатит за Рамсдейла 30 миллионов фунтов

Лондонский «Арсенал» пребывает в шаге от оформления трансфера голкипера «Шеффилд Юнайтед» Аарона Рамсдейла.

«Канониры» сумели согласовать со своими коллегами, представляющими Чемпионшип, сделку по переходу вратаря сборной Англии. Покупка Аарона Рамсдейла обойдется столичному клубу в 30 миллионов фунтов, о чём извещает источник Goal.

Стоит указать, что ранее сторонам долгое время не удавалось сойтись в вопросе цены на вратаря. Ожидалось, что клубы не смогут прийти к общему знаменателю.

Таким образом, вскоре у Бернда Лено появится достойный конкурент в борьбе за пост номер один в «Арсенале».