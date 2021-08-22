«Челси» начал переговоры по Кунде

Лондонский «Челси» вступил в переговорный процесс по центральному защитнику «Севильи» Жюлю Кунде.

Действующие триумфаторы Лиги чемпионов, несмотря на стартовавший сезон в АПЛ, ещё не завершили процесс комплектации своего ростера. В планы лондонцев входит усиление позиции центрбека. И приоритетным вариантом для команды Томаса Тухеля является приглашение 22-летнего игрока «Севильи» и сборной Франции Жюля Кунде.

По сведениям авторитетного журналиста Фабрицио Романо, «аристократы» на официальном уровне начали обсуждение потенциальной сделки по Кунде со своими испанскими коллегами.

В кампании 2020/2021 центрдеф провёл в футболке «рохибланкос» 49 матчей во всех турнирах и отличился 4 мячами.