О переходе Абрахама в «Рому» будет официально объявлено в ближайшее время

Скорее всего, уже в ближайшее время закончится сага с переходом Тэмми Абрахама. Нападающий «Челси» в конце концов выбрал итальянскую «Рому».

По информации известного футбольного инсайдера Фабрицио Романо, английский форвард уладил все детали контракта, а клубы достигли договорённости по поводу стоимости игрока. «Рома» сразу заплатит пять миллионов евро, а остальные 35 миллионов будут выплачены частями, а также в качестве различных бонусов. Примечательно, что в договоре присутствует право обратного выкупа, которое ровно 80 миллионам евро, но оно вступит в действие только с июня 2023 года.

Более того, журналист утверждает, что Абрахам даже успел успешно пройти медосмотр в римском клубе. В прошлом сезоне молодой футболист потерял место в стартовом составе лондонцев при новом наставнике Томасе Тухеле.