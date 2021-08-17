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Англия. Премьер-лига

О переходе Абрахама в «Рому» будет официально объявлено в ближайшее время

17 Августа 2021 • 00:52 Комментировать
Арсенал
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Челси
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22.08 18:30
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Скорее всего, уже в ближайшее время закончится сага с переходом Тэмми Абрахама. Нападающий «Челси» в конце концов выбрал итальянскую «Рому».

По информации известного футбольного инсайдера Фабрицио Романо, английский форвард уладил все детали контракта, а клубы достигли договорённости по поводу стоимости игрока. «Рома» сразу заплатит пять миллионов евро, а остальные 35 миллионов будут выплачены частями, а также в качестве различных бонусов. Примечательно, что в договоре присутствует право обратного выкупа, которое ровно 80 миллионам евро, но оно вступит в действие только с июня 2023 года.

Более того, журналист утверждает, что Абрахам даже успел успешно пройти медосмотр в римском клубе. В прошлом сезоне молодой футболист потерял место в стартовом составе лондонцев при новом наставнике Томасе Тухеле.

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Рома Челси Тэмми Абрахам Трансферы футбола - лето 2021
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