Чалоба близок к получению нового контракта от «Челси»

Трево Чалоба нынешним летом может пролонгировать свои деловые отношения с лондонским «Челси».

Убедительные выступления по аренде за «Лорьян» существенно укрепили позиции молодого защитника на «Стемфорд Бридж». Прежде сообщалось, что Томас Тухель доволен центрдефом, который выступал в матче за Суперкубок УЕФА против «Вильярреала», а также в игре первого тура АПЛ с «Кристал Пэлас», где ему даже удалось забить.

Как сообщает The Guardian, «синие» отблагодарят Чалоба за его прогресс и предложат игроку подписать новый контракт. Но при этом нельзя исключать вариант ещё одного его ухода в аренду. В услугах 22-летнего защитника заинтересованы «Валенсия» и «Лилль».