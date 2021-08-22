Колашинац расторг контракт с «Арсеналом»

Боснийский защитник лондонского «Арсенала» Сеад Колашинац согласовал с клубом расторжение своего контракта. Об этом сообщает турецкий журналист Экрем Конур в своем «Твиттере».

По данным источника, Колашинац получал в «Арсенале» 115 тысяч евро в неделю. Перед последним годом по контракту, стороны пришли к соглашению о его расторжении. Также босниец пошел клубу навстречу: часть компенсации за расторжение выплачена не будет.

Ожидается, что Колашинац станет игроком «Фенербахче». Он может подписать с клубом контракт на два сезона с зарплатой в 1,5 миллиона евро в год. Сообщается, что подписание Колашинаца было рекомендацией «Фенербахче» Месута Озила.