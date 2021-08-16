После ухода Лионеля Месси, «Барселона» продолжает поиски нового забивного форварда. Одним из претендентов на усиление каталонской команды считается капитан «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг.

По данным испанского издания Sport, в обмен на габонского нападающего испанский гранд готов предложить Филлипе Коутиньо. К слову, бразилец не попал в заявку на стартовый матч «Барселоны» в Ла Лиге против «Реал Сосьедада».

Также не исключено, что в случае неудачных переговоров каталонцы попробуют договориться насчет альтернативного варианта, а именно Александра Ляказетта.

Но, камнем преткновения может стать финансовое положение «Барселоны». Например, ради перехода в испанский чемпионат Обамеянг вынужден будет пойти на понижение зарплаты. В Лондоне габонец зарабатывает 14 миллионов евро в год, а Каталонии эта сумма снизится минимум на 4 миллиона.