«Барселона» взяла кредит на 10 лет

«Барселона» взяла кредит, чтобы справиться с финансовыми проблемами, сообщает Mundo Deportivo.

Каталонцы получили 455 миллионов евро на 10 лет со средней процентной ставкой 1,98%. Гарантией этого заёма будут считаться телевизионные права. Вдобавок «сине-гранатовые» при необходимости имеют возможность выпускать новые долговые обязательства до 70 миллионов евро. Консультантом в данной сделке является инвестиционный банк Goldman Sachs.

Нужно добавить, что из-за трудностей с финансами «Барселона» этим летом не сумела подписать новый контракт с Лионелем Месси и долгое время не могла зарегистрировать новичков клуба.