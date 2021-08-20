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Испания. Примера

«Барселона» взяла кредит на 10 лет

20 Августа 2021 • 20:45 Комментировать
Атлетик Б
...
Барселона
4.00 3.60 1.90
21.08 23:00
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«Барселона» взяла кредит, чтобы справиться с финансовыми проблемами, сообщает Mundo Deportivo.

Каталонцы получили 455 миллионов евро на 10 лет со средней процентной ставкой 1,98%. Гарантией этого заёма будут считаться телевизионные права. Вдобавок «сине-гранатовые» при необходимости имеют возможность выпускать новые долговые обязательства до 70 миллионов евро. Консультантом в данной сделке является инвестиционный банк Goldman Sachs.

Нужно добавить, что из-за трудностей с финансами «Барселона» этим летом не сумела подписать новый контракт с Лионелем Месси и долгое время не могла зарегистрировать новичков клуба.

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