​«Барселона» рассказала о характере травмы Пике

В субботу вечером «Барселона» потеряла два очка в Ла Лиге, сыграв вничью в гостях у «Атлетика» - 1:1. Ещё по ходу первого тайма Рональду Куману пришлось менять опытного защитника Херарда Пике по причине полученного им повреждения. На официальном сайте «сине-гранатовых» говорится о том, что Пике имеет проблему в левой икроножной мышце. 34-летний футболист пройдёт медицинское обследование, по итогам которого станут известны сроки его восстановления.

Следующий матч испанского чемпионата «Барселона» проведёт в воскресенье, 29 августа. Соперником команды Рональда Кумана будет «Хетафе».