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Испания. Примера

​«Барселона» рассказала о характере травмы Пике

22 Августа 2021 • 10:12 Комментировать
Атлетик Б
1:1
Барселона
окончен
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В субботу вечером «Барселона» потеряла два очка в Ла Лиге, сыграв вничью в гостях у «Атлетика» - 1:1. Ещё по ходу первого тайма Рональду Куману пришлось менять опытного защитника Херарда Пике по причине полученного им повреждения. На официальном сайте «сине-гранатовых» говорится о том, что Пике имеет проблему в левой икроножной мышце. 34-летний футболист пройдёт медицинское обследование, по итогам которого станут известны сроки его восстановления.

Следующий матч испанского чемпионата «Барселона» проведёт в воскресенье, 29 августа. Соперником команды Рональда Кумана будет «Хетафе».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Херард Пике
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