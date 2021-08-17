Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 199 Комментарии
Испания. Примера

​Пике пожертвовал финансами ради новичков «Барселоны», Шакира отреагировала

17 Августа 2021 • 17:19 Комментировать (1)
Атлетик Б
...
Барселона
4.00 3.60 1.90
21.08 23:00
1000 рублей бесплатная ставка

На фоне финансовых трудностей у «Барселоны» возникли проблемы другого характера. Чтобы заявить нескольких новичков, в частности Мемфиса Депая, клубу нужно было сократить затраты. На выручку пришёл Херард Пике. Лидер «сине-гранатовых» согласился пойти на существенное сокращение оклада.

Супруга Пике, известная певица Шакира, сделала публикацию в «Инстаграме», посвятив её своему возлюбленному.

«Очень горжусь тобой, Херард! Твоя команда, твой клуб, а также мы, твоя семья, всегда можем рассчитывать на тебя, когда ты нам нужен», - написала Шакира.

Ближайший матч «Барселона» проведёт 21 августа против «Атлетика».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Херард Пике Шакира
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
ARTUR
17 Августа 2021 в 17:42
Пике конечно же молодец !! правильно поступает , и правильную девушку себе взял , мне кажется что она круче своего парня ))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Августа
17:19 · Испания. Ла Лига
​Пике пожертвовал финансами ради новичков «Барселоны», Шакира отреагировала 1
17:15 · Италия. Серия А
«Наполи» ведёт переговоры по защитнику «Вильярреала» слухи
16:15 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» намерен приобрести Гуэдеша слухи
15:53 · Испания. Ла Лига
Брайтвайт запросил у руководства «Барселоны» повышение зарплаты 3
15:38 · Испания. Ла Лига
​Тренер «Реала» отреагировал на слухи о возвращении Роналду 2
15:17 · Испания. Ла Лига
«Лас-Пальмас» получит 5 миллионов евро, если Педри сыграет еще пять матчей за «Барселону»
15:08 · Италия. Серия А
​Влахович близок к переходу в «Атлетико» слухи
14:54 · Италия. Серия А
​Известна позиция «Реала» в вопросе возможного возвращения Роналду 4 слухи
14:37 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» теряет терпение в отношении Юмтити слухи
14:20 · Испания. Ла Лига
Агуэро намерен перебраться в МЛС
13:33 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» назвал сумму, за которую готов продать Триппьера
12:19 · Испания. Ла Лига
«Осасуна» взяла в аренду защитника «Атлетико» официально
10:54 · Германия. Бундеслига
«Севилья» покупает самого грубого футболиста Евро-2020
10:27 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» прокомментировали информацию о переходе Понсе в «Сельту»
09:42 · Италия. Серия А
Анчелотти хочет вернуть Роналду в «Реал» 11
Все новости
Рекомендуем
 