​Пике пожертвовал финансами ради новичков «Барселоны», Шакира отреагировала

На фоне финансовых трудностей у «Барселоны» возникли проблемы другого характера. Чтобы заявить нескольких новичков, в частности Мемфиса Депая, клубу нужно было сократить затраты. На выручку пришёл Херард Пике. Лидер «сине-гранатовых» согласился пойти на существенное сокращение оклада.

Супруга Пике, известная певица Шакира, сделала публикацию в «Инстаграме», посвятив её своему возлюбленному.

«Очень горжусь тобой, Херард! Твоя команда, твой клуб, а также мы, твоя семья, всегда можем рассчитывать на тебя, когда ты нам нужен», - написала Шакира.

Ближайший матч «Барселона» проведёт 21 августа против «Атлетика».