Серхи Роберто - о зарплатах в «Барселоне»: «За Пике последуют и остальные»

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто высказался по поводу снижений зарплат в каталонском клубе.

«Я должен высказаться, так как ранее уже было много сказано на этот счёт. Мы все хотим помочь клубу, который является нашим домом. Все четыре команды «Барселоны» - это воспитанники клуба, который любят сильнее всего. Те слухи, которые распространяли о клубе - ложь. Проблема с Месси немного замедлила, но сейчас за Пике последуют остальные», - цитирует испанца Mundo Deportivo.

Напомним, что ранее защитник «Барселоны» Херард Пике согласился пойти на существенное снижение зарплаты, чтобы каталонский клуб смог заявить новичков на сезон Ла Лиги.