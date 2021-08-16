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Испания. Примера

Серхи Роберто - о зарплатах в «Барселоне»: «За Пике последуют и остальные»

16 Августа 2021 • 12:14 Комментировать
Атлетик Б
...
Барселона
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Защитник «Барселоны» Серхи Роберто высказался по поводу снижений зарплат в каталонском клубе.

«Я должен высказаться, так как ранее уже было много сказано на этот счёт. Мы все хотим помочь клубу, который является нашим домом. Все четыре команды «Барселоны» - это воспитанники клуба, который любят сильнее всего. Те слухи, которые распространяли о клубе - ложь. Проблема с Месси немного замедлила, но сейчас за Пике последуют остальные», - цитирует испанца Mundo Deportivo.

Напомним, что ранее защитник «Барселоны» Херард Пике согласился пойти на существенное снижение зарплаты, чтобы каталонский клуб смог заявить новичков на сезон Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Херард Пике Серхи Роберто
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