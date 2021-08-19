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Испания. Примера

У «Барселоны» нет денег на зарплату Гризманну и Коутиньо

19 Августа 2021 • 22:00 Комментировать (1)
Атлетик Б
...
Барселона
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21.08 23:00
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«Барселона» будет просить своих ведущих футболистов – Антуана Гризманна и Филиппе Коутиньо – пойти на снижение оклада.

«Блаугранас» по-прежнему пытаются свести концы с концами в вопросах собственной платежеспособности. Несмотря на уход Лионеля Месси, который значительно разгрузил зарплатную ведомость клуба, у «Барсы» все ещё есть проблемы финансового характера. И теперь, как сообщает испанский ресурс Sport, клуб попытается уговорить Антуана Гризманна и Филиппе Коутиньо пойти на добровольное снижение своих финансовых запросов.

Хоть переговоры пока официально не стартовали, уже известно, что француз и бразилец готовы удовлетворить запросы клубного руководства.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Филиппе Коутиньо Антуан Гризманн
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
19 Августа 2021 в 22:18
нужно продавать , особенно Коута , толку от него ни какого , все вообще может ( должно ) кончится плачевно , эти космические цифры приведут не только Барсу а весь этот цирк к концу футбола как спорту
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