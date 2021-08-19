У «Барселоны» нет денег на зарплату Гризманну и Коутиньо

«Барселона» будет просить своих ведущих футболистов – Антуана Гризманна и Филиппе Коутиньо – пойти на снижение оклада.

«Блаугранас» по-прежнему пытаются свести концы с концами в вопросах собственной платежеспособности. Несмотря на уход Лионеля Месси, который значительно разгрузил зарплатную ведомость клуба, у «Барсы» все ещё есть проблемы финансового характера. И теперь, как сообщает испанский ресурс Sport, клуб попытается уговорить Антуана Гризманна и Филиппе Коутиньо пойти на добровольное снижение своих финансовых запросов.

Хоть переговоры пока официально не стартовали, уже известно, что француз и бразилец готовы удовлетворить запросы клубного руководства.