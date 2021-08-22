​Гризманн рассказал, что нужно улучшить «Барселоне»

Во втором туре испанского чемпионата «Барселона» сыграла вничью с «Атлетиком» (1:1). После игры комментарий дал нападающий каталонской команды Антуан Гризманн.

«В целом мы сыграли не очень хорошо. Игра получалась для нас сложной с самого начала. Соперник очень хорошо прессинговал. В этом компоненте нам нужно стать лучше.

Сезон только начался, и мы знаем, что каждая игра будет сложной. Нам придётся страдать до самого конца», - слова Гризманна приводит Marca.

Следующим соперником «Барселоны» в Ла Лиге будет «Хетафе». Игра пройдёт на стадионе «Камп Ноу» 29 августа.