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Испания. Примера

​Гризманн рассказал, что нужно улучшить «Барселоне»

22 Августа 2021 • 11:15 Комментировать (1)
Атлетик Б
1:1
Барселона
окончен
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Во втором туре испанского чемпионата «Барселона» сыграла вничью с «Атлетиком» (1:1). После игры комментарий дал нападающий каталонской команды Антуан Гризманн.

«В целом мы сыграли не очень хорошо. Игра получалась для нас сложной с самого начала. Соперник очень хорошо прессинговал. В этом компоненте нам нужно стать лучше. 

Сезон только начался, и мы знаем, что каждая игра будет сложной. Нам придётся страдать до самого конца», - слова Гризманна приводит Marca.

Следующим соперником «Барселоны» в Ла Лиге будет «Хетафе». Игра пройдёт на стадионе «Камп Ноу» 29 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Антуан Гризманн
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
22 Августа 2021 в 12:21
пипец...СТРАДАЛЕЦ , впахивать должен а не страдать , бесит он меня , какой то он очень женственный , вчера интерьвью давал так все патлы свои поправлял , ну реально как баба , страдалец блин , ну нафига его нужно было покупать , он и уматрасников один сезон только хорошо откатал , а потом засушивал половину матчей , Борто столько шлака поприводил в Барсу .
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