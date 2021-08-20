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Испания. Примера

​Куман дал совет Мориба: «Деньги – не главное»

20 Августа 2021 • 14:22 Комментировать
Атлетик Б
...
Барселона
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Молодой футболист «Барселоны» Илайкс Мориба отказывается продлевать контракт с клубом. Раскритиковать талантливого хавбека уже успел президент каталонского клуба Жоан Лапорта. Теперь ситуацию прокомментировал главный тренер команды Рональд Куман.

«Я разговаривал с Мориба две или три недели назад. Скорее как человек, чем как тренер «Барселоны». Его ситуация ужасная для меня. Ему 18 лет, он молод. Мориба является будущим «Барселоны», но он оказался в ситуации, когда он не играет.

Я знаю, что клуб хочет предложить игроку. Мой ему совет: деньги – не главное. Футболист считает иначе, и меня это разочаровывает», - цитирует Кумана Marca.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Куман Илайкс Мориба
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