«Арсенал» отказался от кандидатуры Коутиньо

Будущее бразильского плеймейкера «Барселоны» Филиппе Коутиньо остается неизвестным. «Барселона» не может найти на футболиста покупателя.

От возможного трансфера отказался и «Арсенал», которому руководство каталанского клуба предлагало услуги игрока. Лондонцы не видят в нем усиления команды, а линия полузащиты у Артеты уже укомплектована, сообщает The Sun. Сегодня, например, «канониры» объявили о переходе Мартина Эдегора.

Что самое интересное, «Барселона» не может позволить себе присутствие бразильского полузащитника в клубе. У «сине-гранатовых» попросту нет денег, чтобы платить ему зарплату. Единственный выход – снижение оклада, на которое, по предварительной информации, Коутиньо готов пойти.