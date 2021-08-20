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Англия. Премьер-лига

«Арсенал» отказался от кандидатуры Коутиньо

20 Августа 2021 • 11:36 Комментировать
Атлетик Б
...
Барселона
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21.08 23:00
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Будущее бразильского плеймейкера «Барселоны» Филиппе Коутиньо остается неизвестным. «Барселона» не может найти на футболиста покупателя.

От возможного трансфера отказался и «Арсенал», которому руководство каталанского клуба предлагало услуги игрока. Лондонцы не видят в нем усиления команды, а линия полузащиты у Артеты уже укомплектована, сообщает The Sun. Сегодня, например, «канониры» объявили о переходе Мартина Эдегора.

Что самое интересное, «Барселона» не может позволить себе присутствие бразильского полузащитника в клубе. У «сине-гранатовых» попросту нет денег, чтобы платить ему зарплату. Единственный выход – снижение оклада, на которое, по предварительной информации, Коутиньо готов пойти.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Арсенал Лондон Филиппе Коутиньо Трансферы футбола - лето 2021
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