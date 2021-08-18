«Барселона» хотела обменять Дембеле на Кулушевски

«Барселона» хотела оформить обмен футболистами с «Ювентусом», передаёт Calcio Mercato. По данным источника, каталонцы хотели обменять нападающего Усмана Дембеле на игрока туринцев Деяна Кулушевски.

Сообщается, что «Ювентус» отказался от данного обмена, так как руководство клуба смутили постоянные травмы Дембеле. Сейчас француз тоже восстанавливается от повреждения и, по предварительным данным, вернется на поле не раньше ноября.

Напомним, что Дембеле стал игроком «Барселоны» в 2017 году, перейдя из «Боруссии» Дортмунд за 135 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до середины 2022 года.

Кулушевски перешёл в «Ювентус» из «Пармы» в 2020 году за 35 миллионов евро. Его соглашение с туринцами истекает в июне 2025 года.