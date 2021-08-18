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Италия. Серия А

«Барселона» хотела обменять Дембеле на Кулушевски

18 Августа 2021 • 17:35 Комментировать (1)
Атлетик Б
...
Барселона
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21.08 23:00
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«Барселона» хотела оформить обмен футболистами с «Ювентусом», передаёт Calcio Mercato. По данным источника, каталонцы хотели обменять нападающего Усмана Дембеле на игрока туринцев Деяна Кулушевски.

Сообщается, что «Ювентус» отказался от данного обмена, так как руководство клуба смутили постоянные травмы Дембеле. Сейчас француз тоже восстанавливается от повреждения и, по предварительным данным, вернется на поле не раньше ноября.

Напомним, что Дембеле стал игроком «Барселоны» в 2017 году, перейдя из «Боруссии» Дортмунд за 135 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до середины 2022 года.

Кулушевски перешёл в «Ювентус» из «Пармы» в 2020 году за 35 миллионов евро. Его соглашение с туринцами истекает в июне 2025 года.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Барселона Усман Дембеле Деян Кулушевски Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (1)
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Beorn_n
18 Августа 2021 в 17:45
Умные, впарили Артура который из лазарета не вылазиет, теперь еще и Дембеле втюхать хотят.
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