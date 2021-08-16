«Барселона» следит за ситуацией вокруг Ляказетта и Обамеянга

«Барселона» проявляет интерес к нападющим «Арсенала» Александру Ляказетту и Пьеру-Эмерику Обамеянгу, передает Sport.es. Сообщается, что каталонцы следят за ситуацией вокруг игроков.

«Арсенал» готов расстаться с нападающими, так как в клубе хотят снизить зарплатную ведомость. «Барселона» выразила заинтересованность в услугах футболистов, однако ей сначала нужно продать нескольких игроков. Отмечается, что в каталонском клубе хотят отпустить Самюэля Юмтити, Миралема Пьянича и Филиппе Коутиньо.

Напомним, что вчера, 15 августа, «Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» в стартовом туре Ла Лиги со счетом 4:2. Дублем отметился нападающий каталонцев Мартин Брэйтуэйт.