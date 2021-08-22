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Испания. Примера

​Демир – самый молодой дебютант-легионер «Барселоны» со времён Месси

22 Августа 2021 • 09:44 Комментировать (1)
Атлетик Б
1:1
Барселона
окончен
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В субботу вечером «Барселона» проводила гостевой матч против «Атлетика». По ходу игры на замену вышел талантливый вингер Юсуф Демир, для которого это был дебют в футболке каталонского клуба. Демир сыграл в возрасте 18 лет и 80 дней.

Как сообщает Opta, Юсуф Демир стал самым молодым легионером «Барселоны» в Ла Лиге за период длиной почти в 17 лет. Последним игроком не из Испании, который дебютировал за «сине-гранатовых» в чемпионате в более молодом возрасте, был Лионель Месси. В октябре 2004 года аргентинец сыграл в 17 лет и 114 дней.

Напомним, что матч между «Атлетиком» и «Барселоной» завершился вничью со счётом 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Юсуф Демир
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Комментарии (1)
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Vaisili0k
22 Августа 2021 в 10:06
Вы бы хоть информацию проверяли перед печатью...В 2019 году Фати вышел на поле в 16 лет. На тот момент, он был гвинейцем, т.к. это было ещё до того, как его решили натурализовать и он получил испанское гражданство.
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22.08  20:30 Атлетико М ... Эльче 1.23 6 16
22.08  23:00 Леванте ... Реал Мадрид 4.5 4.2 1.7
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