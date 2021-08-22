​Демир – самый молодой дебютант-легионер «Барселоны» со времён Месси

В субботу вечером «Барселона» проводила гостевой матч против «Атлетика». По ходу игры на замену вышел талантливый вингер Юсуф Демир, для которого это был дебют в футболке каталонского клуба. Демир сыграл в возрасте 18 лет и 80 дней.

Как сообщает Opta, Юсуф Демир стал самым молодым легионером «Барселоны» в Ла Лиге за период длиной почти в 17 лет. Последним игроком не из Испании, который дебютировал за «сине-гранатовых» в чемпионате в более молодом возрасте, был Лионель Месси. В октябре 2004 года аргентинец сыграл в 17 лет и 114 дней.

Напомним, что матч между «Атлетиком» и «Барселоной» завершился вничью со счётом 1:1.