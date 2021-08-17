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Испания. Примера

Агуэро намерен перебраться в МЛС

17 Августа 2021 • 14:20 Комментировать
Атлетик Б
...
Барселона
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21.08 23:00
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Серхио Агуэро, который остался недовольным уходом Лионеля Месси из «Барселоны», продолжает искать возможные лазейки для расторжения контракт с каталонским клубом. Аргентинец намерен покинуть Европы и отправиться в Америку.

Несмотря на то, что более недели назад нападающий по приезду на тренировочную базу опроверг слухи о его возможном переходе, журналист Фил Китромилидес поделился информацией, что агенты игрока изучают возможность трансфера в одну из команд МЛС уже текущим летом. К тому же, «Барселона» испытывает проблемы с регистрацией Агуэро, так как некоторые игроки до сих пор не согласились на понижение зарплаты.

Напомним, что в Каталонию аргентинец перебрался по итогам прошлого сезона в качестве свободного агента, а за «сине-гранатовых» форвард пока так и не дебютировал.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхио Агуэро МЛС Трансферы футбола - лето 2021
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