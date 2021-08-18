Гризманн: «Горжусь, что смог сыграть 100 матчей за «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн прокомментировал тот факт, что он сыграл 100 матчей в составе каталонского клуба и поделился ожиданиями от нового сезона.

«Я очень горжусь тем, что смог сыграть 100 матчей за «Барселону». Надеюсь, что ещё смогу сыграть столько же. У нас был очень хорошая предсезонная подготовка, и теперь мы готовы бороться за самые высокие места. Я играю в нападении, но всегда стараюсь помогать нашим защитникам. Мне нравится помогать партнерам по команде», - цитирует игрока пресс-служба клуба.

Напомним, что Гризманн стал игроком «Барселоны» в 2019 году, перейдя из «Атлетико» за 120 миллионов евро. В составе каталонского клуба он забил 35 голов и отдал 17 результативных передач.