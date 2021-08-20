Депай – о своём периоде в «МЮ»: «Ибрагимович и Погба удивлялись, почему я не играю»

Новоиспеченный нападающий «Барселоны» Мемфис Депай дал небольшое интервью, в котором затронул тему его пребывания в «Манчестер Юнайтед». В 2015 году манкунианцы приобрели нидерландца за 30 миллионов евро, но игроку так и не удалось раскрыться на Туманном Альбионе.

Причины этому, как оказалось, Депаю до сих пор не понятны. По его мнению, он незаслуженно игнорировался тренерским штабом. «Даже Златан Ибрагимович и Поль Погба удивлялись, почему меня не ставят в стартовый состав. В «Лионе», например, я сумел доказать свою профпригодность», - поделился футболист изданию BarcaTimes.

Напомним, что летом форвард перебрался в стан каталонского клуба и даже сумел дебютировать в официальном поединке на прошлых выходных, выйдя в основе на матч Ла Лиги против «Реал Сосьедада».