Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 129 Комментарии
Испания. Примера

Депай – о своём периоде в «МЮ»: «Ибрагимович и Погба удивлялись, почему я не играю»

20 Августа 2021 • 11:12 Комментировать
Атлетик Б
...
Барселона
4.00 3.60 1.90
21.08 23:00
1000 рублей бесплатная ставка

Новоиспеченный нападающий «Барселоны» Мемфис Депай дал небольшое интервью, в котором затронул тему его пребывания в «Манчестер Юнайтед». В 2015 году манкунианцы приобрели нидерландца за 30 миллионов евро, но игроку так и не удалось раскрыться на Туманном Альбионе.

Причины этому, как оказалось, Депаю до сих пор не понятны. По его мнению, он незаслуженно игнорировался тренерским штабом. «Даже Златан Ибрагимович и Поль Погба удивлялись, почему меня не ставят в стартовый состав. В «Лионе», например, я сумел доказать свою профпригодность», - поделился футболист изданию BarcaTimes.

Напомним, что летом форвард перебрался в стан каталонского клуба и даже сумел дебютировать в официальном поединке на прошлых выходных, выйдя в основе на матч Ла Лиги против «Реал Сосьедада».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Мемфис Депай
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
20.08  22:00 Бетис ... Кадис 1.57 3.8 6.7
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Августа
11:36 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» отказался от кандидатуры Коутиньо
11:22 · Испания. Ла Лига
Тер Штеген вернулся в общую группу «Барселоны»
11:21 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» попытается побороться с «Реалом» за Мбаппе следующим летом слухи
11:12 · Испания. Ла Лига
Депай – о своём периоде в «МЮ»: «Ибрагимович и Погба удивлялись, почему я не играю»
11:06 · Испания. Ла Лига
«Реал» решил отправить одного из нападающих в аренду
10:33 · Испания. Ла Лига
«Барселона» предложит Педри новый контракт
10:22 · Англия. Премьер-лига
Эдегор – игрок «Арсенала» 2 официально
10:00 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» расстанется с одним из лидеров прошлого сезона – в нём заинтересованы в Испании слухи
09:10 · Испания. Ла Лига
«Барселона» поставила ультиматум молодому игроку 2
09:09 · Испания. Ла Лига
«Реал» прекратил переговоры по трансферу Мбаппе 2
08:57 · Испания. Ла Лига
В Мадриде ограбили клубный магазин «Реала»
08:47 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» в ближайшее время объявит о подписании Эдегора и Рамсдейла
08:21 · Испания. Ла Лига
Депай: «Я не успел даже поздороваться с Месси» 1
00:53 · Италия. Серия А
Песселья вернулся в «Бетис» официально
00:10 · Испания. Ла Лига
«Атлетик» теряет троих футболистов перед матчем с «Барселоной»
Все новости
Рекомендуем
 