Лапорта негативно высказался о прошлом президенте «Барселоны»

Последние несколько месяцев в Каталонии выдались не самыми легкими. Сначала рокировка на посту президента, потом уход Лионеля Месси, а сегодня Жоан Лапорта и вовсе заявил, что долг клуба составляет 1,35 миллиарда евро. Впрочем, помимо этого, он указал на возможные причины такой тревожной финансовой ситуации, затронув тему деятельности прошлого акционера Хосепа Бартомеу.

Стоит напомнить, что ранее Бартомеу обвинил руководство клуба во лжи, пытаясь оправдать провал в экономическом плане за сезон 2019/20. В свою очередь, Лапорта поделился фактами, которые доказывают обратное. Например, он заявил, что во время трансферов некоторых из игроков «Барселона» на ровном месте потеряла 40 миллионов евро. «Мы обнаружили несоразмерные выплаты каким-то посредникам, которые даже не являлись агентами или представителями футболистов», - сообщил действующий президент местному изданию Mundo Deportivo. Таким образом, при подписании новых исполнителей каталонцы дополнительно доплачивали по 8 миллионов евро.

Также речь зашла о строительстве стадиона имени Йохана Кройфа. Оказывается, что работы, которые поначалу оценивались в 4 миллиона евро, обошлись клубу в 20 миллионов.