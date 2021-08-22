«Барселона» едва-едва ушла от поражения в Бильбао благодаря рейду Депая

Выездной матч против «Атлетика» из Бильбао сложился для «Барселоны» привычно непросто, тем более что каталонцы вынужденно обновили состав. Баски, конечно же, уступили в контроле мяча, но заметно чаще били по воротам и регулярно подавали угловые (13-2). Неудивительно, что именно так и был забит мяч каталонцам, Иньиго Мартинес головой здорово переправил мяч в дальнюю часть ворот. Отыгрались гости в очень сумбурной контратаке после ряда единоборств и дробления мяча перед Мемфисом Депаем, который выжал максимум из отрыва и расстрелял ворота - 1:1.
Протокол игры
|(1:0) Иньиго Мартинес 50'
|75' Депай Мемфис (1:1)
Лекуе Иньиго • Вивиан Даниэль • Иньиго Мартинес • 20'Баленсиага Микель • Беренгер Алекс 82' ( Морсильо Хон ( 82') • Венседор Унай 67' ( Гарсия Рауль ( 67') • Гарсия Дани 82' ( Саррага Ойер ( 82') • Муньяин Икер 76' ( Уильямс Нико ( 76') • Сансет Ойян 67' ( Весга Микель ( 67') • Уильямс Иньяки • Nico Serrano
Запасные: Эскьета Хокин • Вильялибре Асьер • Нуньес Унай • Де Маркос Оскар
Нето Мурара • Дест Серджино 82' ( Эмерсон Жуниор ( 82') • Гарсия Эрик 28' • 90'Пике Херард 31' ( Араухо Рональд ( 31') • Альба Жорди • 77'Де Йонг Френки • Бускетс Серхио • Гонсалес Педро 62' ( Демир Юсуф ( 62') • Гризманн Антуан • Депай Мемфис • Брайтвайт Мартин 62' ( Роберто Серхи ( 62')
Запасные: Гонсалес Нико • Alejandro Balde • Пуч Рикард • Пенья Иньяки • Ленгле Клеман • Манай Рей • Тенас Арнау
21 августа. Стадион "Сан-Мамес" (Бильбао).
ну да ладно, Месси уже не в Барсе. а кто остался? Брайтвайт. после первого матча загордился, потребовал прибавки к зарплате. ну так показывай дальше, что ты её достоин. не, не показал. старался, бегал, пытался бить. толку было немного. Гризманн! вот кто наверное должен был поднимать знамя атак после Месси. и никто уже не мешает ему раскрывать свои таланты. но где же они? как был невидимкой, так и остался. вот Депай сыграл просто отлично. и дебютный гол забил, и оборону басков терзал регулярно. с Альбой скоро связку наладит. единственное светлое пятно в атакующей линии.
справа Дест с де Йонгом что-то пытались сотворить, но в атаке их никто не поддерживал. Дест много суетится, а когда доходит к штрафной, теряется и не знает, что делать. выдал один классный эпизод в штрафной, и всё.
средней линии сегодня у Барсы почти не было. Бускетс играл третьего центрального, прикрывая огрех основых оборонцев. Эрик Гарсия пока ни о чём, Араухо и то лучше смотрелся. Пике скорейшего выздоровления. без его опыта оборона вообще будет проходным двором.
Нето конечно поспасал, но всё же с пасом ему нужно поработать.
очень тяжёлая была игра. Барса против такого прессинга смотрелась очень неважно. а так скорее всего будет с каждой второй командой Лиги. без Месси страха нет у соперников.
ничья - самый справедливый исход встречи. нужно по таким играм выявлять слабые места и стараться их устранить. надеюсь, у Кумана получится.
Прикрыли Депая и всё - атаки не стало. Почему Йонг вылез из опорной в атаку три раза за матч?
Дебютный чудо гол Депая спас, но позитивчик первого тура испарился.