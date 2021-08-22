Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 178 Комментарии
Испания. Примера

«Барселона» едва-едва ушла от поражения в Бильбао благодаря рейду Депая

22 Августа 2021 • 00:54 Комментировать (4)
Атлетик Б
1:1
Барселона
окончен
1000 рублей бесплатная ставка

Выездной матч против «Атлетика» из Бильбао сложился для «Барселоны» привычно непросто, тем более что каталонцы вынужденно обновили состав. Баски, конечно же, уступили в контроле мяча, но заметно чаще били по воротам и регулярно подавали угловые (13-2). Неудивительно, что именно так и был забит мяч каталонцам, Иньиго Мартинес головой здорово переправил мяч в дальнюю часть ворот. Отыгрались гости в очень сумбурной контратаке после ряда единоборств и дробления мяча перед Мемфисом Депаем, который выжал максимум из отрыва и расстрелял ворота - 1:1.

Протокол игры  
Атлетик Б 1:1 Барселона
(1:0) Иньиго Мартинес 50'    
    75' Депай Мемфис (1:1)
Лекуе Иньиго Вивиан Даниэль Иньиго Мартинес   20' Баленсиага Микель Беренгер Алекс   82' (Морсильо Хон (   82') Венседор Унай   67' (Гарсия Рауль (   67') Гарсия Дани   82' (Саррага Ойер (   82') Муньяин Икер   76' (Уильямс Нико (   76') Сансет Ойян   67' (Весга Микель (   67') Уильямс Иньяки Nico Serrano
Запасные: Эскьета Хокин Вильялибре Асьер Нуньес Унай Де Маркос Оскар
Нето Мурара Дест Серджино   82' (Эмерсон Жуниор (   82') Гарсия Эрик   28'   90' Пике Херард   31' (Араухо Рональд (   31') Альба Жорди   77' Де Йонг Френки Бускетс Серхио Гонсалес Педро   62' (Демир Юсуф (   62') Гризманн Антуан Депай Мемфис Брайтвайт Мартин   62' (Роберто Серхи (   62')
Запасные: Гонсалес Нико Alejandro Balde Пуч Рикард Пенья Иньяки Ленгле Клеман Манай Рей Тенас Арнау
21 августа. Стадион "Сан-Мамес" (Бильбао).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Атлетик Бильбао Мемфис Депай
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (4)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Pol-black
22 Августа 2021 в 01:13
теперь каждую подобную игру (по крайней мере долгое время) будут рассматривать на предмет, а что было бы, если бы в составе был Месси? ценность Месси в большой степени была в том, что никто из соперников не знал, чего от него ожидать в следующий момент игры. поэтому на нём всегда висели два-три игрока, что не давало развить мощный прессинг. сегодня все игроки басков были без такой задачи, и давили Барсу в полной мере. сделал ли Месси что-то с игры в таком матче? с таким подбором партнёров - вряд ли. ну только с подачи Альбы или де Йонга мог завершить атаку. сегодня их усилия пропали даром.
ну да ладно, Месси уже не в Барсе. а кто остался? Брайтвайт. после первого матча загордился, потребовал прибавки к зарплате. ну так показывай дальше, что ты её достоин. не, не показал. старался, бегал, пытался бить. толку было немного. Гризманн! вот кто наверное должен был поднимать знамя атак после Месси. и никто уже не мешает ему раскрывать свои таланты. но где же они? как был невидимкой, так и остался. вот Депай сыграл просто отлично. и дебютный гол забил, и оборону басков терзал регулярно. с Альбой скоро связку наладит. единственное светлое пятно в атакующей линии.
справа Дест с де Йонгом что-то пытались сотворить, но в атаке их никто не поддерживал. Дест много суетится, а когда доходит к штрафной, теряется и не знает, что делать. выдал один классный эпизод в штрафной, и всё.
средней линии сегодня у Барсы почти не было. Бускетс играл третьего центрального, прикрывая огрех основых оборонцев. Эрик Гарсия пока ни о чём, Араухо и то лучше смотрелся. Пике скорейшего выздоровления. без его опыта оборона вообще будет проходным двором.
Нето конечно поспасал, но всё же с пасом ему нужно поработать.
очень тяжёлая была игра. Барса против такого прессинга смотрелась очень неважно. а так скорее всего будет с каждой второй командой Лиги. без Месси страха нет у соперников.
ничья - самый справедливый исход встречи. нужно по таким играм выявлять слабые места и стараться их устранить. надеюсь, у Кумана получится.
ARTUR
22 Августа 2021 в 01:02
в этом матче было очевидным для меня что многие игроки Барсы грешат индивидуальными действиями , тем самым тормозят атаку , да , я люблю дриблинг , но иногда он излишен , как у Неймара , можно 15 раз отдать пас а он зачем то ножками семенит , так и сегодня , опять же беспокоит хаос в обороне , молодой Гарсия часто лажает , травма Пике не вовремя , а так все совсем не плохо , бегут с настроением , Гриз нестабилен , сегодня ничего не показал , Куман сегодня был эмоционален ))) думаю хвоста им накрутит ))
779
22 Августа 2021 в 00:59
Дифирамбы прошлого тура были неожиданны и казались странными. Оказывается не на ровном месте. Соперник сегодня другой степени сопротивления и сразу Барса проиграла 3/4 матча.
Прикрыли Депая и всё - атаки не стало. Почему Йонг вылез из опорной в атаку три раза за матч?
Дебютный чудо гол Депая спас, но позитивчик первого тура испарился.
Pol-black
22 Августа 2021 в 01:17
привет! не было такого прессинга в первом матче, был простор для игры. можно было комбинировать. а здесь просто не выпускали со своей половины, заставляли ошибаться. я всё ждал, когда баски устанут и ослабят хватку. устали после часа игры, так и барсы устали. ну хоть один забили.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Эспаньол 0:0 Вильярреал 2.9 3.5 2.4
окончен Гранада 1:1 Валенсия 2.6 3.2 2.9
окончен Атлетик Б 1:1 Барселона 4 3.6 1.9
22.08  18:00 Реал Сосьедад ... Райо Вальекано 1.45 4.3 7.7
22.08  20:30 Атлетико М ... Эльче 1.2 6.5 18
22.08  23:00 Леванте ... Реал Мадрид 5 4.2 1.65
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Августа
00:54 · Испания. Ла Лига
«Барселона» едва-едва ушла от поражения в Бильбао благодаря рейду Депая 4
00:27 · Испания. Ла Лига
​Бывший судья Итурральде: «Барселона» забила чистый гол» 1
21 Августа
23:54 · Испания. Ла Лига
​Пике травмировался в игре с «Атлетиком»
23:33 · Испания. Ла Лига
​Тренер «Бетиса» Пеллегрини назвал Ла Лигу «позорным чемпионатом» 1
22:38 · Испания. Ла Лига
«Валенсия» с Черышевым спаслась в игре с «Гранадой», «Эспаньол» и «Вильярреал» сыграли без голов
22:30 · Испания. Ла Лига
​«Атлетик» - «Барселона» - 1:1 (завершён) 10
20:24 · Испания. Ла Лига
«Мальорка» использовала свой шанс в матче с «Алавесом» и вышла на первое место
20:01 · Испания. Ла Лига
​«Гранада» - «Валенсия» - 1:1 (завершён)
19:48 · Испания. Ла Лига
​У Анчелотти спросили о возможном трансфере Мбаппе
17:50 · Испания. Ла Лига
​В «Реале» не надеются подписать Мбаппе и Холанна до конца лета слухи
14:48 · Англия. Премьер-лига
Английские гранды претендуют на полузащитника «Барселоны»
13:18 · Испания. Ла Лига
Анчелотти принял решение по Йовичу и Мариано 2
12:13 · Испания. Ла Лига
Рамос просил Анчелотти помочь остаться в «Реале»
11:19 · Испания. Ла Лига
«Реал» сделает солидное предложение по Мбаппе перед трансферным дедлайном
10:46 · Англия. Премьер-лига
Эдегор хотел остаться в «Реале» - на уход повлиял разговор с Анчелотти 1
Все новости
Рекомендуем
 