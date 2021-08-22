«Барселона» едва-едва ушла от поражения в Бильбао благодаря рейду Депая

Выездной матч против «Атлетика» из Бильбао сложился для «Барселоны» привычно непросто, тем более что каталонцы вынужденно обновили состав. Баски, конечно же, уступили в контроле мяча, но заметно чаще били по воротам и регулярно подавали угловые (13-2). Неудивительно, что именно так и был забит мяч каталонцам, Иньиго Мартинес головой здорово переправил мяч в дальнюю часть ворот. Отыгрались гости в очень сумбурной контратаке после ряда единоборств и дробления мяча перед Мемфисом Депаем, который выжал максимум из отрыва и расстрелял ворота - 1:1.