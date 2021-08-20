Эмерсон: «Все хотели поиграть с лучшим футболистом мира»

Защитником «Барселоны» Эмерсоном был прокомментирован неожиданный для многих в каталонском клубе уход Лионеля Месси.

«Я много раз говорил, что мечтаю о выступлениях с Лео. Все в команде хотели поиграть с лучшим футболистом мира. Обидно, что мы лишились его. Но «Барса» всё равно остаётся очень конкурентоспособной командой.

Теперь нам следует максимально сплотиться и оказывать друг другу поддержку, преследуя единые цели. Мы должны будем хорошо работать», - приводил слова Эмерсона Diario Sport.

Ранее уход Месси прокомментировал другой футболист «Барселоны» - Мемфис Депай.