Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 206 Комментарии
Испания. Примера

«Лас-Пальмас» получит 5 миллионов евро, если Педри сыграет еще пять матчей за «Барселону»

17 Августа 2021 • 15:17 Комментировать
Атлетик Б
...
Барселона
4.00 3.60 1.90
21.08 23:00
1000 рублей бесплатная ставка

В сентябре 2019 года «Барселона» объявила о трансфере молодого полузащитника Педри из «Лас-Пальмаса». Сумма трансфера составила 12 миллионов евро, а в договоре было прописано, что если игрок сыграет за каталонцев 50 матчей, то представителю Сегунды полагается еще 5 миллионов.

Испанское издание AS напомнило об этом факте после победной игры «Барселоны» в стартовом туре Ла Лиги против «Реал Сосьедада», так как Педри сейчас находится в пяти поединках от того, чтобы активировать дополнительную выплату своему бывшему клубу. Стоит отметить, что матч идёт в зачёт, только если футболист проводит минимум один тайм на футбольном поле.

Напомним, что 18-летний Педри стал рекордсменом по количество сыгранных игр в сезоне. Более того, после 73 поединков в течение года полузащитник отказался от отпуска, чтобы начать подготовку вместе с остальными партнерами по команде.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ла Лига Сегунда Лас-Пальмас Педри
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Августа
15:38 · Испания. Ла Лига
​Тренер «Реала» отреагировал на слухи о возвращении Роналду
15:17 · Испания. Ла Лига
«Лас-Пальмас» получит 5 миллионов евро, если Педри сыграет еще пять матчей за «Барселону»
15:08 · Италия. Серия А
​Влахович близок к переходу в «Атлетико» слухи
14:54 · Италия. Серия А
​Известна позиция «Реала» в вопросе возможного возвращения Роналду 2 слухи
14:37 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» теряет терпение в отношении Юмтити слухи
14:20 · Испания. Ла Лига
Агуэро намерен перебраться в МЛС
13:33 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» назвал сумму, за которую готов продать Триппьера
12:19 · Испания. Ла Лига
«Осасуна» взяла в аренду защитника «Атлетико» официально
10:54 · Германия. Бундеслига
«Севилья» покупает самого грубого футболиста Евро-2020
10:27 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» прокомментировали информацию о переходе Понсе в «Сельту»
09:42 · Италия. Серия А
Анчелотти хочет вернуть Роналду в «Реал» 9
09:28 · Россия. Премьер-лига
«Сельта» ведет переговоры об аренде Понсе у «Спартака»
08:28 · Испания. Ла Лига
Игрокам «Барселоны» придется пойти на снижение зарплаты для регистрации Агуэро
00:59 · Испания. Ла Лига
«Эльче» с «Атлетиком» также сыграли всухую
16 Августа
23:18 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» может обменять Коутиньо на Обамеянга 6 слухи
Все новости
Рекомендуем
 