«Лас-Пальмас» получит 5 миллионов евро, если Педри сыграет еще пять матчей за «Барселону»

В сентябре 2019 года «Барселона» объявила о трансфере молодого полузащитника Педри из «Лас-Пальмаса». Сумма трансфера составила 12 миллионов евро, а в договоре было прописано, что если игрок сыграет за каталонцев 50 матчей, то представителю Сегунды полагается еще 5 миллионов.

Испанское издание AS напомнило об этом факте после победной игры «Барселоны» в стартовом туре Ла Лиги против «Реал Сосьедада», так как Педри сейчас находится в пяти поединках от того, чтобы активировать дополнительную выплату своему бывшему клубу. Стоит отметить, что матч идёт в зачёт, только если футболист проводит минимум один тайм на футбольном поле.

Напомним, что 18-летний Педри стал рекордсменом по количество сыгранных игр в сезоне. Более того, после 73 поединков в течение года полузащитник отказался от отпуска, чтобы начать подготовку вместе с остальными партнерами по команде.