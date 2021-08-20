Куман: «Я рассчитываю на Коутиньо в этом сезоне»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался по поводу полузащитника клуба Филиппе Коутиньо.

«Коутиньо не сможет помочь нам в ближайшее время. Думаю, что ему нужна ещё неделя, чтобы потренироваться и набрать форму. Я рассчитываю на него в этом сезоне, потому что он отличный игрок, который может дать клубу многое. Не стоит забывать, что мы потеряли Месси, и я надеюсь, что Филиппе сможет помочь нам заменить его», - цитирует Кумана Mundo Deportivo.

Напомним, что Коутиньо стал игроком «Барселоны» в 2018 году, перейдя из «Ливерпуля» за 135 миллионов евро. В прошлом сезоне он сыграл 12 матчей в Ла Лиге, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.