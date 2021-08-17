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Испания. Примера

Брайтвайт запросил у руководства «Барселоны» повышение зарплаты

17 Августа 2021 • 15:53 Комментировать (2)
Атлетик Б
...
Барселона
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21.08 23:00
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Мартин Брейтвайт беспокоится о своём будущем в «Барселоне». Датчанин полагает, что руководители пытаются вытеснить его из команды.

Тем не менее, сам футболист готов и дальше защищать цвета каталонского клуба. Но, нападающий поставит руководству ультиматум – либо ему будет предложенный новый контракт на улучшенных условиях, либо он попросит о расторжении действующего соглашения. Как сообщает испанское издание Mundo Deportivo, Брайтвайт уверен, что заслужил повышение зарплаты после ряда удачных игр в качестве ключевого исполнителя команды.

Стоит отметить, что «сине-гранатовые» на данный момент испытывают финансовые проблемы, что не позволяет им регистрировать новых игроков.

Напомнил, что в матче первого тура Ла Лиги «Барселона» добыла победу над «Реал Сосьедадом» именно благодаря дублю датского форварда.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ла Лига Мартин Брайтвайт
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
17 Августа 2021 в 16:02
о как .. я тут за него впрягаюсь , Пике задором почти пашет ,а этому повышение , ну скорее всего по испански он ни бум бум ))) ну а раз начнет быковать то повышать зарплату будет в другой лиге ))
ARTUR
17 Августа 2021 в 16:02
о как .. я тут за него впрягаюсь , Пике задором почти пашет ,а этому повышение , ну скорее всего по испански он ни бум бум ))) ну а раз начнет быковать то повышать зарплату будет в другой лиге ))
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