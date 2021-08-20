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Испания. Примера

Гарсия: «Учиться у Пике – нечто невероятное»

20 Августа 2021 • 23:01 Комментировать
Атлетик Б
...
Барселона
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Новичок «Барселоны» Эрик Гарсия доволен, что он будет выступать плечом к плечу с легендой клуба Херардом Пике.

«Надеюсь, что спустя несколько лет у меня появится возможность сказать, что я построил такую же невероятную карьеру, как и Херард Пике. Он был и остаётся по сей день одним из сильнейших центрбеков в мире.

Играть рядом с ним и учиться у Пике во время тренировочных занятий – это нечто невероятное», - сказал в общении с Mundo Deportivo Эрик Гарсия.

Молодой испанец признался, что ещё одним его кумиром является Карлес Пуйоль: «Он – тот, на кого я ориентировался. Я много следил за тем, как Пуйоль играл на «Камп Ноу».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Карлес Пуйоль Херард Пике Эрик Гарсия
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