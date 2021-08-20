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Испания. Примера

«Барселона» поставила ультиматум молодому игроку

20 Августа 2021 • 09:10 Комментировать (2)
Атлетик Б
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Барселона
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21.08 23:00
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18-летний Илайкс Мориба, который до сих пор не определился со своим будущем, следующий сезон может провести в дубле «Барселоны».

Такая жесткая позиция руководства обусловлена тем, что игрок не желает соглашаться на условия по новому контракту. Действующее соглашение испанца рассчитано до лета 2022 года, а каталонцы не намерены за бесплатно отпускать полузащитника. В клубе такое поведение называют неподобающим, а президент уже не раз негативно отзывался о футболисте.

Если же Мориба отклонит предложение «Барселоны», то весь год проведет на трибунах «Камп Ноу», об этом сообщает местное издание Diario Sport. Впрочем, «сине-гранатовые» готовы и сейчас отпустить воспитанника, но за сумму не меньше 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ла Лига Илайкс Мориба
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Комментарии (2)
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Bridge
20 Августа 2021 в 09:30
Политикой двойных стандартов пронизано все мировое пространство.Ложь и лицемерие стали основными достоинствами.
Ale10JUFC
20 Августа 2021 в 09:19
Игрок хочет стабильности и уверенности в будущем, его можно понять, и когда игрок бойкотирует тренировки его все считают предателем а тут Барса сама выбрала путь шантажа, (когда то они были рады тому как себя вел Дембеле в Боруссии , тепер им отвечает карма.) в данной ситуации поддерживаю игрока.
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