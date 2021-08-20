«Барселона» поставила ультиматум молодому игроку

18-летний Илайкс Мориба, который до сих пор не определился со своим будущем, следующий сезон может провести в дубле «Барселоны».

Такая жесткая позиция руководства обусловлена тем, что игрок не желает соглашаться на условия по новому контракту. Действующее соглашение испанца рассчитано до лета 2022 года, а каталонцы не намерены за бесплатно отпускать полузащитника. В клубе такое поведение называют неподобающим, а президент уже не раз негативно отзывался о футболисте.

Если же Мориба отклонит предложение «Барселоны», то весь год проведет на трибунах «Камп Ноу», об этом сообщает местное издание Diario Sport. Впрочем, «сине-гранатовые» готовы и сейчас отпустить воспитанника, но за сумму не меньше 15 миллионов евро.