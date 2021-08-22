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Испания. Примера

​Бывший судья Итурральде: «Барселона» забила чистый гол»

22 Августа 2021 • 00:27 Комментировать (1)
Атлетик Б
1:1
Барселона
окончен
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В субботу вечером «Барселона» гостит в Бильбао у «Атлетика». В концовке первого тайма гол за каталонцев забил Рональд Араухо, но рефери не засчитал взятие ворот, поскольку чуть ранее усмотрел фол в атаке со стороны Мартина Брайтвайта.

Известный в прошлом испанский арбитр Итурральде Гонсалес дал комментарий по поводу этого эпизода.

«Это чистый гол. Там не было нарушения правил. Не нарушались правила и против голкипера. Не нужно было свистеть. Защитник даже не спорил», - приводит слова Итурральде AS со ссылкой на программу Carrusel.

Следить за матчем «Атлетик» - «Барселона» можно в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Атлетик Бильбао Итурральде Гонсалес Мартин Брайтвайт Рональд Араухо
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Комментарии (1)
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Pol-black
22 Августа 2021 в 00:54
испанские судьи такие испанские...
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окончен Гранада 1:1 Валенсия 2.6 3.2 2.9
окончен Эспаньол 0:0 Вильярреал 2.9 3.5 2.4
окончен Атлетик Б 1:1 Барселона 4 3.6 1.9
22.08  18:00 Реал Сосьедад ... Райо Вальекано 1.45 4.3 7.7
22.08  20:30 Атлетико М ... Эльче 1.2 6.5 18
22.08  23:00 Леванте ... Реал Мадрид 5 4.2 1.65
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