​Бывший судья Итурральде: «Барселона» забила чистый гол»

В субботу вечером «Барселона» гостит в Бильбао у «Атлетика». В концовке первого тайма гол за каталонцев забил Рональд Араухо, но рефери не засчитал взятие ворот, поскольку чуть ранее усмотрел фол в атаке со стороны Мартина Брайтвайта.

Известный в прошлом испанский арбитр Итурральде Гонсалес дал комментарий по поводу этого эпизода.

«Это чистый гол. Там не было нарушения правил. Не нарушались правила и против голкипера. Не нужно было свистеть. Защитник даже не спорил», - приводит слова Итурральде AS со ссылкой на программу Carrusel.

Следить за матчем «Атлетик» - «Барселона» можно в текстовой трансляции.