Серхи Роберто пойдёт на снижение зарплаты в «Барселоне»

Вслед за Херардом Пике на снижение зарплаты в «Барселоне» согласился и Серхи Роберто. Клубу необходимо разгрузить зарплатную ведомость, чтобы зарегистрировать новых футболистов.

Действующий контракт Роберто истекал летом 2022 года, теперь же 29-летний испанец поставит подпись под новым 3-летним соглашением, правда, на ухудшенных условиях, передает Sport.es. Стоит отметить, что универсальный игрок является воспитанником «Барселоне», находясь в структуре клуба уже больше 15 лет.

За это время Роберто провел более 200 матчей в сине-гранатовой футболке, а также вызывался в сборную Испании, отыграв за национальную команду 10 поединков.