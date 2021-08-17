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Испания. Примера

Серхи Роберто пойдёт на снижение зарплаты в «Барселоне»

17 Августа 2021 • 19:51 Комментировать
Атлетик Б
...
Барселона
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21.08 23:00
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Вслед за Херардом Пике на снижение зарплаты в «Барселоне» согласился и Серхи Роберто. Клубу необходимо разгрузить зарплатную ведомость, чтобы зарегистрировать новых футболистов.

Действующий контракт Роберто истекал летом 2022 года, теперь же 29-летний испанец поставит подпись под новым 3-летним соглашением, правда, на ухудшенных условиях, передает Sport.es. Стоит отметить, что универсальный игрок является воспитанником «Барселоне», находясь в структуре клуба уже больше 15 лет.

За это время Роберто провел более 200 матчей в сине-гранатовой футболке, а также вызывался в сборную Испании, отыграв за национальную команду 10 поединков.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ла Лига Серхи Роберто
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