​Педри получит две недели отпуска

Хавбек «Барселоны» Педри после ближайшего матча Ла Лиги против «Атлетика» отправится в отпуск. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер «сине-гранатовых» Рональд Куман.

«Педри сыграет завтра, но затем у него будут две недели отпуска. Ему нужно это», - слова Кумана приводит пресс-служба каталонского клуба в «Твиттере».

Напомним, что с учётом чемпионата Европы и Олимпийских игр Педри в прошлом сезоне провёл 73 матча.

Матч второго тура испанского чемпионата между «Атлетиком» и «Барселоной» стартует 21 августа в 23:00 по московскому времени.