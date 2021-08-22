​Куман высказался после осечки «Барселоны»

Первую осечку в новом чемпионате «Барселона» допустила уже во втором туре, сыграв вничью с «Атлетиком» на поле соперника – 1:1. После игры комментарий дал главный тренер каталонцев Рональд Куман.

«Мы слишком усложнили для себя ситуацию в начале матча - соперник нас сильно прижимал. Нужно знать, когда можно играть через короткие передачи, а когда нельзя. В первые 15 минут нам не хватало спокойствия.

Мы забили гол, но его отменили. Не знаю, был ли там фол, мы приняли это решение. Хочу отметить настрой команды, особенно после пропущенного мяча. Думаю, результат справедливый, хотя он меня не устраивает.

Играть без Месси? Мы говорим о лучшем футболисте в мире. Конечно, команды опасаются вас больше, когда в вашем составе есть Месси», - рассказал Куман на пресс-конференции.