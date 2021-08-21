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Испания. Примера

​Пике травмировался в игре с «Атлетиком»

21 Августа 2021 • 23:54 Комментировать
Атлетик Б
1:0
Барселона
4.00 3.60 1.90
2-й тайм
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В субботу вечером «Барселона» проводит гостевой поединок испанской Ла Лиги против «Атлетика» из Бильбао. В первом тайме команды не смогли забить, и на табло продолжают гореть нули. На исходе получаса игрового времени каталонцы потеряли из-за травмы Херарда Пике. Лидер «сине-гранатовых» не смог продолжать игру и был заменён на Рональда Араухо.

После игры Рональд Куман наверняка даст какие-то комментарии по поводу степени серьёзности травмы, хотя исчерпывающую информацию даст только обследование. Судя по всему, речь идёт о мышечной травме.

Следить за вторым таймом матча «Атлетик» - «Барселона» можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Херард Пике
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окончен Эспаньол 0:0 Вильярреал 2.9 3.5 2.4
окончен Гранада 1:1 Валенсия 2.6 3.2 2.9
Идет 72 минута Атлетик Б 1:0 Барселона 4 3.6 1.9
22.08  18:00 Реал Сосьедад ... Райо Вальекано 1.45 4.3 7.7
22.08  20:30 Атлетико М ... Эльче 1.2 6.5 18
22.08  23:00 Леванте ... Реал Мадрид 5 4.2 1.65
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