​Пике травмировался в игре с «Атлетиком»

В субботу вечером «Барселона» проводит гостевой поединок испанской Ла Лиги против «Атлетика» из Бильбао. В первом тайме команды не смогли забить, и на табло продолжают гореть нули. На исходе получаса игрового времени каталонцы потеряли из-за травмы Херарда Пике. Лидер «сине-гранатовых» не смог продолжать игру и был заменён на Рональда Араухо.

После игры Рональд Куман наверняка даст какие-то комментарии по поводу степени серьёзности травмы, хотя исчерпывающую информацию даст только обследование. Судя по всему, речь идёт о мышечной травме.

Следить за вторым таймом матча «Атлетик» - «Барселона» можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.