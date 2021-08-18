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Испания. Примера

Анри: «Гвардиола научил меня заново играть в футбол»

18 Августа 2021 • 18:04 Комментировать
Атлетик Б
...
Барселона
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21.08 23:00
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Бывший нападающий «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри вспомнил о времени в каталонском клубе. Напомним, что француз выступал за каталонцев с 2007 по 2010 год.

«Многие говорят об атаке «Барселоны», но забывают, что та команда практически не пропускала голов. Самое важное в футболе - это баланс. Можно забить много голов, но какой смысл в этом, если твоя команда пропустит ещё больше? Когда я перешёл в «Барселону», то учился играть в футбол заново. Гвардиола рассказал мне много нового», - цитирует нападающего Mundo Deportivo.

В составе каталонского клуба Анри сыграл 121 матч, в которых забил 49 голов и отдал 27 результативных передач.

 

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Барселона Тьерри Анри
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