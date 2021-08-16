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Испания. Примера

Куман - о ситуации с Пьяничем: «Всем известно его положение»

16 Августа 2021 • 14:02 Комментировать
Атлетик Б
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Барселона
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Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал ситуацию вокруг полузащитника каталонского клуба Миралема Пьянича. Напомним, что игрок не вошёл в заявку каталонцев на матч первого тура Ла Лиги с «Реалом Сосьедадом» (4:2).

«У нас 27 игроков и я не могу заявить всех. К тому же, все знают о своём положении в клубе. Я всегда даю шанс молодым игрокам, которые являются будущим этого клуба», - цитирует Кумана Football Italia.

Напомним, что Пьянич перешёл в «Барселону» из «Ювентуса» в 2020 году за 60 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до середины 2024 года. Ранее появилась информация, что босниец близок к возвращению в Турин, так как он хочет воссоединиться с главным тренером Массимилиано Аллегри.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Куман Миралем Пьянич
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