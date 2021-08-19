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Англия. Премьер-лига

«Челси» продлил Бакайоко, чтобы отдать его в аренду

19 Августа 2021 • 23:47 Комментировать
Арсенал
...
Челси
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22.08 18:30
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Лондонский «Челси» принял решение переподписать контракт с Тьемуа Бакайоко, чтобы отпустить того в очередную аренду.

«Аристократы» не дождались выгодных предложений по своему французскому центральному полузащитнику, поэтому того, наверняка, ждёт очередная аренда.

Как информирует журналист Джанлука Ди Марцио, лондонцы воспользовались опцией в контракте Бакайоко о его продлении ещё на сезон – до середины 2023 года. И теперь футболист середины поля будет отдан в аренду «Милану».

Стоит отметить, что «россонери» уже достаточно давно проявляют интерес к футболисту, который в кампании 2018/2019 уже выступал на «Сан-Сиро».

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Милан Челси Тьемуа Бакайоко Трансферы футбола - лето 2021
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