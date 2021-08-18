Лукаку призвал футболистов вакцинироваться от коронавируса

Новоиспеченный нападающий «Челси» Ромелу Лукаку заявил о том, что он уже дважды вакцинировался от коронавируса.

Бельгиец поделился, что так он чувствует себя безопасно. Он отметил, что беспокоится не только за своё состояние, а и за здоровье окружающих, передаёт английское издание The Telegraph. Более того, Лукаку призвал всех профессиональных спортсменов не игнорировать вакцины против Covid-19.

Напомним, что футболист недавно перебрался в «Челси» из миланского «Интера», а во время вспышки коронавируса в 2020 году он находился в Италии, которая больше всех пострадала от инфекции среди стран Европы.