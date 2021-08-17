Ещё в прошлом сезоне наставник «Челси» Томас Тухель не раз сообщал руководству клуба, что ему не хватает исполнителей в центральной линии. Немецкий наставник не особо верил в Росса Баркли и Рубена Лофтуса-Чика.

Приоритетной целью для лондонцев считался Деклан Райс из «Вест Хэма», но переговоры по полузащитнику сборной Англии практически зашли в тупик, передаёт местное издание The Sun. В случае, если «Челси» так и не удастся договориться по Райсу, «синие» предпримут попытку подписать 18-летнего Джуда Беллингхема из дортмундской «Боруссии». Действующего триумфатора Лиги чемпионов не останавливает и тот факт, что англичанин согласовал новый контракт со своим клубом.

При этом, британские СМИ не исключают, что в борьбу за Беллингхема в последний момент может включиться «Манчестер Юнайтед». Правда, внимание манкунианцев тоже пока сфокусировано на другом игроке, а именно на Эдуардо Камавинге из «Ниццы».