Тухель: «Челси» в процессе трансформации»

Томас Тухель остался явно доволен тем, как «Челси» выступил в дерби против «Арсенала» (2:0).

«Поначалу казалось, что нам не хватает остроты. Мы выглядели несколько пассивно. Думаю, на состоянии парней сказались наши интенсивные тренировки. Соперник перегружал фланги, приходилось нивелировать эту угрозу.

Я остался доволен тем, как Лукаку вписался в нашу систему игры. Он является умным парнем, очень дружелюбным. Не ожидал многого от бельгийца, но ему удалось подстроиться», - приводит слова Томаса Тухеля BBC Sport.

Менеджер «Челси» добавил, что лондонский клуб ещё не обрёл свою игру: «Мы в процессе трансформации. Нужно продолжать свою работу».