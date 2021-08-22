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Англия. Премьер-лига

Тухель: «Челси» в процессе трансформации»

22 Августа 2021 • 22:01 Комментировать
Арсенал
0:2
Челси
окончен
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Томас Тухель остался явно доволен тем, как «Челси» выступил в дерби против «Арсенала» (2:0).

«Поначалу казалось, что нам не хватает остроты. Мы выглядели несколько пассивно. Думаю, на состоянии парней сказались наши интенсивные тренировки. Соперник перегружал фланги, приходилось нивелировать эту угрозу.

Я остался доволен тем, как Лукаку вписался в нашу систему игры. Он является умным парнем, очень дружелюбным. Не ожидал многого от бельгийца, но ему удалось подстроиться», - приводит слова Томаса Тухеля BBC Sport.

Менеджер «Челси» добавил, что лондонский клуб ещё не обрёл свою игру: «Мы в процессе трансформации. Нужно продолжать свою работу».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Арсенал Лондон Ромелу Лукаку Томас Тухель
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окончен Арсенал 0:2 Челси 4.75 3.65 1.85
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