Артета — о Рамсдейле: «Он игрок сборной Англии и добавит конкуренции»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета на пресс-конференции перед матчем с «Челси» прокомментировал приход в клуб голкипера Аарона Рамсдейла,

Наставник «канониров» объяснил, что Аарон был для клуба идеальным вариантом на вратарскую позицию. Испанец подчеркнул высокий уровень новичка и важность конкуренции, которую Рамсдейл составит основному голкиперу «Арсенала» Берндту Лено: «Он игрок сборной Англии и добавит конкуренции».

Трансфер 23-летнего вратаря был оформлен сегодня. Сумма равна 40 миллионам евро. В прошлом сезоне английской Премьер-лиги Аарон Рамсдейл сыграл в составе «Шеффилд Юнайтед» во всех 38 матчах.