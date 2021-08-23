Артета: «Мы должны принять вызов»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета, в прошлом защищавший цвета клуба в качестве футболиста, поделился впечатлениями после двух стартовых туров английского первенства.

«Не думаю, что клуб в своей истории сталкивался с чем-то подобным. Мы должны принять этот вызов. Таблица чемпионата не определяется в августе», - сказал специалист в интервью BBC Sport.

«Арсенал» впервые в своей истории клуба проиграл два стартовых матча в высшем дивизионе английского футбола, при этом ни разу не поразив ворота соперников. Поединки с «Брентфордом» и «Челси» были проиграны с одинаковым счётом 0:2.