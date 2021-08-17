Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 195 Комментарии
Англия. Премьер-лига

Лукаку: «Дрогба помог мне с переходом в «Челси»

17 Августа 2021 • 09:47 Комментировать
Арсенал
...
Челси
4.30 3.80 1.80
22.08 18:30
1000 рублей бесплатная ставка

Новичок «Челси» Ромелу Лукаку рассказал о своей дружбе с легендарным нападающим «синих» Дидье Дрогба.

«Наши отношение многое для меня значит. Мы много с ним переписываемся или разговариваем по телефону. У меня было много вопросов, касательно моего перехода в «Челси» и Дидье мне очень помог. Он до сих пор знает много людей в клубе и рассказал мне несколько важных деталей, чтобы ещё больше подготовить меня», - цитирует Лукаку Evening Standard. 

Напомним, что Дрогба выступал за «Челси» с 2004 по 2012 и с 2014 по 2015 годы. В составе лондонского клуба он сыграл 381 матч, в которых забил 187 голов и отдал 94 результативных передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Дидье Дрогба Ромелу Лукаку
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Августа
11:53 · Англия. Премьер-лига
Санчес: «Мы примем любой выбор Кейна»
11:33 · Англия. Премьер-лига
Сульшер назвал 5 игроков, с которыми «МЮ» должен продлить контракт 1
11:29 · Англия. Премьер-лига
«Шеффилд» может арендовать игрока «МЮ»
10:58 · Англия. Премьер-лига
Давид Луис: «Хочу играть за клуб, который борется за трофеи»
10:44 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» готовится сделать финальное предложение по Лингарду
10:13 · Англия. Премьер-лига
Пулишич: «Очень рад, что буду играть в одной команде с Лукаку»
10:00 · Англия. Премьер-лига
Варан: «Фергюсон хотел подписать меня в 2011 году»
09:55 · Англия. Премьер-лига
Варан рассказал, что думает о Погба
09:47 · Англия. Премьер-лига
Лукаку: «Дрогба помог мне с переходом в «Челси»
08:59 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» готов заплатить рекордные деньги за Кейна 1
08:57 · Англия. Премьер-лига
Влахович отказался продлевать контракт с «Фиорентиной»
08:51 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» объявил об уходе двух футболистов официально
08:29 · Англия. Премьер-лига
Лондонский клуб проявляет интерес к Инсинье
08:09 · Англия. Премьер-лига
Бэмфорд не хочет переходить в «Тоттенхэм»
00:52 · Англия. Премьер-лига
О переходе Абрахама в «Рому» будет официально объявлено в ближайшее время
Все новости
Рекомендуем
 