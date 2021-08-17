Лукаку: «Дрогба помог мне с переходом в «Челси»

Новичок «Челси» Ромелу Лукаку рассказал о своей дружбе с легендарным нападающим «синих» Дидье Дрогба.

«Наши отношение многое для меня значит. Мы много с ним переписываемся или разговариваем по телефону. У меня было много вопросов, касательно моего перехода в «Челси» и Дидье мне очень помог. Он до сих пор знает много людей в клубе и рассказал мне несколько важных деталей, чтобы ещё больше подготовить меня», - цитирует Лукаку Evening Standard.

Напомним, что Дрогба выступал за «Челси» с 2004 по 2012 и с 2014 по 2015 годы. В составе лондонского клуба он сыграл 381 матч, в которых забил 187 голов и отдал 94 результативных передачи.