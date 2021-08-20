Тухель предположил, что Зиеш и Канте смогут принять участие в матче с «Арсеналом»

Наставник лондонского «Челси» Томас Тухель прокомментировал кадровую ситуацию в команде в преддверии дуэли с «Арсеналом» Микеля Артеты в рамках второго тура английской Премьер-лиги.

Ранее стало известно о мышечном повреждении у француза Н’Голо Канте и травме плеча у марокканца Хакима Зиеша. Томас Тухель допустил возможность появления обоих футболистов на поле в следующем матче:

«Хаким и Н’Голо тренировались на последней сессии, всё выглядит очень хорошо и благоприятно для выхода их обоих на противостояние с «Арсеналом», - сказал немецкий специалист на предматчевой пресс-конференции.

Стартовый свисток в дуэли «Челси» и «Арсенала» прозвучит в 18:30 22 августа.