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Англия. Премьер-лига

Тухель предположил, что Зиеш и Канте смогут принять участие в матче с «Арсеналом»

20 Августа 2021 • 22:34 Комментировать
Арсенал
...
Челси
4.30 3.80 1.80
22.08 18:30
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Наставник лондонского «Челси» Томас Тухель прокомментировал кадровую ситуацию в команде в преддверии дуэли с «Арсеналом» Микеля Артеты в рамках второго тура английской Премьер-лиги.

Ранее стало известно о мышечном повреждении у француза Н’Голо Канте и травме плеча у марокканца Хакима Зиеша. Томас Тухель допустил возможность появления обоих футболистов на поле в следующем матче:

«Хаким и Н’Голо тренировались на последней сессии, всё выглядит очень хорошо и благоприятно для выхода их обоих на противостояние с «Арсеналом», - сказал немецкий специалист на предматчевой пресс-конференции.

Стартовый свисток в дуэли «Челси» и «Арсенала» прозвучит в 18:30 22 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Арсенал Лондон Микель Артета Томас Тухель Н'Голо Канте Хаким Зиеш
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