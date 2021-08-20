«Арсенал» ищет покупателей для троих игроков

Лондонскому «Арсеналу» для соблюдения финансового баланса необходимо будет выгодно расстаться с несколькими своими футболистами.

По данным известного инсайдера Фабрицио Романо, «канонирам» необходимо проявить себя как следует на трансферном рынке этим летом в аспекте продаж. Подписав ранее Тавареша, Локонгу и Уайта, лондонцы уже потратили свыше 80 миллионов евро. А вскоре клуб должен официально объявить о старте сотрудничества с Рамсдейлом и Эдегором, что повлечёт дополнительные растраты.

Чтобы попытаться покрыть расходы на дорогостоящие покупки, «Арсеналу» необходимо будет найти покупателей для троих своих игроков. Микель Артета готов отказаться от услуг Виллиана, Эктора Бельерина и Лукаса Торрейры.

К слову, на последнего претендуют два клуба из Италии – «Лацио» и «Рома».