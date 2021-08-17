Давид Луис: «Хочу играть за клуб, который борется за трофеи»

Бывший защитник «Арсенала» Давид Луис, который сейчас находится без клуба, рассказал, где он хочет продолжить карьеру.

«Я всегда хочу побеждать и работаю для этого каждый день. Хочу играть за клуб, который борется за трофеи, чтобы чувствовать давление и регулярно выступать на самом высоком уровне. Именно поэтому я до сих пор хочу играть в футбол и ищу для себя новый вызов», - цитирует бразильца Daily Mail.

Напомним, что Давид Луис известен в Европе по выступлениям за «Бенфику», «ПСЖ» и «Челси». Последним его клубом был «Арсенал», за который он выступал с 2019 по 2021 год. В составе «канониров» он сыграл 74 матча, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.