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Англия. Премьер-лига

Зиеш останется в «Челси»

18 Августа 2021 • 15:43 Комментировать
Арсенал
...
Челси
4.30 3.80 1.80
22.08 18:30
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Полузащитнк «Челси» Хаким Зиеш останется в своём нынешнем клубе, несмотря на недавние слухи об уходе, передаёт Calcio Mercato. Сообщается, что главный тренер «синих» Томас Тухель рассчитывает на полузащитника в следующем сезоне. 

По данным источника, интерес к игроку проявлял «Милан», который хотел арендовать марокканца на один год, однако в лондонском клубе решили сохранить полузащитника.

Напомним, что Зиеш перешёл в «Челси» из «Аякса» в прошлом году за 40 миллионов евро. В этом сезоне он сыграл один матч, в котором забил один гол.

Ранее сообщалось, что «Милан» может подписать другого игрока «Челси».

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Челси Хаким Зиеш
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