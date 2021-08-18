Зиеш останется в «Челси»

Полузащитнк «Челси» Хаким Зиеш останется в своём нынешнем клубе, несмотря на недавние слухи об уходе, передаёт Calcio Mercato. Сообщается, что главный тренер «синих» Томас Тухель рассчитывает на полузащитника в следующем сезоне.

По данным источника, интерес к игроку проявлял «Милан», который хотел арендовать марокканца на один год, однако в лондонском клубе решили сохранить полузащитника.

Напомним, что Зиеш перешёл в «Челси» из «Аякса» в прошлом году за 40 миллионов евро. В этом сезоне он сыграл один матч, в котором забил один гол.

Ранее сообщалось, что «Милан» может подписать другого игрока «Челси».